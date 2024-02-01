Журналісти CNN розповіли, що Володимир Зеленський може оголосити про звільнення Залужного уже найближчими днями. Після цього мають призначити нового головнокомандувача ЗСУ.

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Зеленський планує оголосити про звільнення Залужного до кінця тижня

Згідно з даними журналістів, Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити про відставку генерала Валерія Залужного. Рішення, яке, як очікується, буде ухвалене до 4 лютого, є наслідком розбіжностей у поглядах на війну.

Інсайдери CNN повідомляють, що обговорення, яке відбулося в понеділок в Офісі Президента за присутності міністра оборони України Рустема Умерова, привело Зеленського до висновку, що Залужний повинен бути звільнений від виконання своїх обов'язків. Атмосфера під час розмови була описана як спокійна, і в спробі надати альтернативу президент запропонував генералу нову посаду. Однак Залужний відмовився від цієї пропозиції.

У відповідь на це Зеленський дав зрозуміти Залужному, що відмова від нової ролі не дозволить йому зберегти посаду головнокомандувача Збройних сил України. Видання підкреслює, що на посаду головнокомандувача розглядаються дві потенційні кандидатури: Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, і Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними журналістів напруга між президентом та головнокомандувачем ЗСУ зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв'ю та есе для журналу The Economist у листопаді 2023 року.

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