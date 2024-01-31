Подібні повідомлення не просто вносять розбрат у суспільство, але й деморалізують військових на фронті. Детальніше про реакцію на "звільнення" Залужного 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України Єгор Чечеринда.

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Ворога потрібно нищити ззовні, а не всередині

Вже кілька днів, починаючи з 29 січня, у провідних західних виданнях, з посиланням на "власні джерела" пишуть про те, що Валерія Залужного справді мали відправити у відставку.

Ми маємо насамперед говорити про інформаційну гігієну і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Ми не можемо спиратися на абстрактні анонімні джерела. Подібні повідомлення в медіа просто знищують мотивацію та деморалізують людей на фронті. Всі зусилля, які мали бути б спрямовані на боротьбу з ворогом, розпорошуються на оці громадські конфлікти,

– наголосив Єгор Чечеринда.

Найважливіше у подібних ситуаціях пам'ятати, хто є нашим справжнім і головним ворогом. Це лише Росія та її громадяни. Спрямовувати зусилля необхідно на боротьбу саме з окупантами, а не зі своїми ж співгромадянами.

Особливо це стосується закликів, які лунали на тлі чуток про звільнення Залужного. Деякі особи закликали українців виходити на Майдан.

"Це заклики до державного перевороту та повалення державного устрою. Це просто недоречно, такого робити в жодному разі не можна. Всі питання мають вирішуватись у військових або державних кабінетах, а не на вулиці. Вуличні революції під час війни просто неможливі, бо цим скористається ворог", – підкреслив майор ЗСУ.

У Росії тим часом із задоволенням спостерігають за внутрішніми чварами України. Зокрема, пропагандистка Маргаріта Сімоньян одразу відреагувала на новини про "відставку" Залужного. Вона потішалася: "Бардак на хуторі для нас корисний". Це все, що варто розуміти про те, як ворог може скористатись розколом у суспільстві, тож не можна піддаватись на провокації.

Західні ЗМІ пишуть про "звільнення Залужного": що відомо