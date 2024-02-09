Нагадаємо, що увечері, 8 лютого, Володимир Зеленський назначив нового Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного. Ним став Олександр Сирський.

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Головком визначив своїх заступників

За словами українського лідера, сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників. Президент України підпише відповідні укази. Зокрема, також визначені заступники начальника Генерального штабу.

Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів,

– запевнив Володимир Зеленський.

Як зазначив український президент, наразі дуже важливо, що Головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами. Мовиться про лідерів Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. Він переконаний, що все максимально детально – постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя.

Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ: основне