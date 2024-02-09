Нагадаємо, що увечері, 8 лютого, Володимир Зеленський назначив нового Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного. Ним став Олександр Сирський.
Дивіться також Зеленський призначив новим головою Генштабу Баргилевича
Головком визначив своїх заступників
За словами українського лідера, сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників. Президент України підпише відповідні укази. Зокрема, також визначені заступники начальника Генерального штабу.
Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів,
– запевнив Володимир Зеленський.
Як зазначив український президент, наразі дуже важливо, що Головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами. Мовиться про лідерів Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. Він переконаний, що все максимально детально – постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя.
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ: основне
- 8 лютого Володимир Зеленський та Валерій Залужний провели розмову, яка стосувалася потреби в оновленні керівництва. Пізніше стало відомо про відставку Залужного та призначення на посаду Головнокомандувача Олександра Сирського.
- Крім того, український лідер зауважив, що у нього на столі має з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Крім того, певні зміни мають відбитися безпосередньо на лінії фронту.
- Він також повідомив про оновлення керівництва Збройних Сил України, якого потребують виклики часу і війни у 2024 році. Він назвав прізвища військових, яких розглядають на керівні посади в армії.
- Згодом речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що великою перевагою для Олександра Сирського у ролі Головнокомандувача ЗСУ є те, що він ці два роки провів на фронті. Речник Сухопутних військ зазначив, що він повністю знає про всі потреби наших військових, особисто ознайомлений з оперативною обстановкою, ситуацією на полі бою.
- Він також вважає, що Олександр Сирський зосередить свою увагу на використанні у війську нових технологій, інновації. Крім того, Головнокомандувач постійно тримає зв'язок з міжнародними партнерами, генералами. Власне, він раніше займався співпрацею з НАТО.