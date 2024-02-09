Об очередных кадровых изменениях в ВСУ Владимир Зеленский сообщил вечером 9 февраля. Он отметил, что проводил совещание с командованием Сил обороны и безопасности Украины, а также министром обороны Рустемом Умеровым.
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Заменили руководителя Генштаба
По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что 9 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также определился с кандидатурами заместителей. Глава государства подпишет соответствующие указы. Кроме того, определены уже заместители начальника Генштаба.
"Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", – добавил глава государства.
Что известно об Анатолии Баргилевиче
- 9 октября 2023 года Анатолия Баргилевича президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ. На этой должности он заменил генерал-майора Игоря Танцюру.
- Звание генерал-майора Анатолий Баргилевич получил еще в 2017 году. Известно, что военное образование новоиспеченный глава Генштаба ВСУ получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
- Еще раньше он был командующим территориальной обороны Командования Сухопутных войск. А с 2022 года Баргилевич работал начальником штаба восточной группировки войск.
- До этого, с 2020 года он был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне.
- Заметим, что в 2016 году Анатолия Баргилевича также наградили орденом Даниила Галицкого. Эту награду он получил за личный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, самоотверженность и высокий профессионализм, которые он проявил при исполнении воинского долга.