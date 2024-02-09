Об очередных кадровых изменениях в ВСУ Владимир Зеленский сообщил вечером 9 февраля. Он отметил, что проводил совещание с командованием Сил обороны и безопасности Украины, а также министром обороны Рустемом Умеровым.

Читайте также Из миллиона мобилизованных воюет до 300 тысяч, – у Зеленского объяснили задачу Сырского

Заменили руководителя Генштаба

По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что 9 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также определился с кандидатурами заместителей. Глава государства подпишет соответствующие указы. Кроме того, определены уже заместители начальника Генштаба.

"Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", – добавил глава государства.

Что известно об Анатолии Баргилевиче