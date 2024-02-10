Сообщение президента короткое, но достаточно емкое. На фото, которое Зеленский выложил в телеграм-канале, – высшее военное руководство, в частности новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, главы СБУ Василий Малюк.
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Что написал Зеленский
Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут,
– написал президент.
Свое сообщение он подытожил словами "Больше силы для Украины. Больше возможностей".
Кого Зеленский назначил вместо команды Залужного
- После увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ушел и начальник Генштаба Сергей Шаптала. Его заменил Анатолий Баргилевич. О Баргилевиче известно, что он развивал Силы территориальной обороны еще задолго до полномасштабной войны, работал с Сырским в ОСГВ "Хортица" и лично защищал Киев на Гостомельском направлении.
- Еще нет указов о заместителях Сырского, впрочем, говорят, что это боевые офицеры. 24 Канал подробно проанализировал, кто может войти в команду Сырского.
- Сам Сырский уже встретился с Умеровым, 9 февраля прошло первое совещание. Согласно сообщению МО, на нем шла речь об обеспечении и обучении армии, ротации, а также Силах беспилотных систем.
- В своем первом заявлении Сырский обещал сосредоточиться на логистике, планировании, технических решениях и отдыхе солдат.