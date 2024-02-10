Допис президента короткий, але досить місткий. На фото, яке Зеленський виклав у телеграм-каналі, видно вище військове керівництво, зокрема нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова, очільника СБУ Василя Малюка.
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Що написав Зеленський
Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть,
– написав президент.
Свій допис він підсумував словами "Більше сили для України. Більше можливостей".
Кого Зеленський призначив замість команди Залужного
- Після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача пішов і начальник Генштабу Сергій Шаптала. Його замінив Анатолій Баргилевич. Про Баргилевича відомо те, що він розвивав Сили територіальної оборони ще задовго до повномасштабної війни, працював із Сирським в ОСУВ "Хортиця" і особисто боронив Київ на Гостомельському напрямку.
- Іще немає указів про заступників Сирського, втім, говорять, що це бойові офіцери. 24 Канал детально проаналізував, хто може увійти в команду Сирського.
- Сам Сирський уже зустрівся з Умєровим, 9 лютого пройшла перша нарада. Відповідно до повідомлення МО, на ній ішлося про забезпечення і навчання армії, ротації, а також Сили безпілотних систем.
- У своїй першій заяві Сирський обіцяв зосередитися на логістиці, плануванні, технічних рішеннях і відпочинку солдатів.