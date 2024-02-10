Допис президента короткий, але досить місткий. На фото, яке Зеленський виклав у телеграм-каналі, видно вище військове керівництво, зокрема нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова, очільника СБУ Василя Малюка.

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Що написав Зеленський

Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть,

– написав президент.

Свій допис він підсумував словами "Більше сили для України. Більше можливостей".

Кого Зеленський призначив замість команди Залужного