28 листопада 2024 року Владімір Путін оголосив про розробку окремого підрозділу для управління безпілотними системами, щоб централізувати контроль і інтегрувати їх у збройні сили. Наразі, зазначає Інститут вивчення війни, росіяни, ймовірно, вже створили окремий полк безпілотних систем на рівні військового округу, передає 24 Канал.

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Що відомо

Українська волонтерська ініціатива Victory Drones в серпні 2024 року поширила інформацію, що командування російської армії завершує створення 7-го окремого розвідувально-ударного полку безпілотних систем в складі Центрального військового округу (ЦВО). Victory Drones повідомила, що в складі полку налічувалося 1342 військовослужбовці, і що полк був укомплектований на 94 відсотків станом на квітень 2024 року. Вони також зазначили, що полк проходив підготовку на базі російського 473-го навчального центру ЦВО та складається з командних підрозділів, ударного батальйону безпілотних систем, трьох розвідувально-ударних батальйонів безпілотних систем і підрозділів логістичного забезпечення, таких як підрозділи зв’язку, медиків та ремонтників.

За інформацією Victory Drones, командування російської армії планувало створити 102 підпорядковані підрозділи в складі 7-го окремого розвідувально-ударного полку безпілотних систем, з яких 41 є ударними підрозділами, а 61 – розвідувальними підрозділами. З липня 2024 року російські волонтерські групи розпочали кампанії зі збору коштів для підтримки цього полку, який діє на окупованих територіях Запорізької області.

Російські військові блогери восени 2024 року зауважили, що оборони міноборони країни-агресорки почало реорганізовувати неформальні підрозділи дронів та інших фахівців, таких як зв'язківці, медики та інженери, в "спільні технічні батальйони". Оборонне відомство Росії також оголосило про створення невизначеної кількості підрозділів безпілотних систем до жовтня 2024 року через Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" і заявило про формування ще п'яти нових підрозділів безпілотних систем. Андрій Бєлоусов пізніше анонсував, що міноборони Росії завершить формування Сил безпілотних систем у складі російської армії до третього кварталу 2025 року.

Аналітик з питань оборони Конрад Музика оцінив, що нещодавні організаційні зміни в російському війську і формування підрозділів дронів вказують на те, що подібні полки можуть з'явитися в інших військових округах Росії в майбутньому.

Окупаційні війська, ймовірно, отримають посилені можливості підтримки дронів, якщо міністерству оборони Росії вдасться успішно створити ці нові полки безпілотних систем і централізувати зусилля з їх закупівель під егідою Сил безпілотних систем. Однак успіх цієї ініціативи залежатиме від готовності російського війська впровадити необхідні реформи та наявності ресурсів для їх реалізації,

– йдеться у звіті ISW.

До слова, Україна вже створила у складі Збройних сил новий вид військ – Сили безпілотних систем.