Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о новом иранском дроне-камикадзе

Недавно в Иране был продемонстрирован новый дрон-камикадзе с подводным стартом, который планируется запускать с подводной лодки или безэкипажной субмарины.

Этот дрон является модификацией ранее представленного Rezvan, который изначально запускался с транспортно-пускового контейнера, поэтому конструкция этого БпЛА имеет сложные крылья, что позволило его переформатировать на дрон с подводным стартом.

Иран показал запуск дрона-камикадзе с подводным стартом: смотрите видео

Какие характеристики нового дрона

Согласно заявленным характеристикам, Rezvan способен действовать на расстоянии до 20 километров в течение 20 минут. Хотя тип и масса боевой части не разглашаются, исходя из видео можно предположить, что дрон имеет мощную осколочно-фугасную боевую часть, хотя, вероятно, есть вариант с кумулятивной БЧ для поражения техники.

Запуск происходит, вероятно, из 533 миллиметрового контейнера, который выстреливается из торпедного аппарата субмарины или безэкипажной подводной лодки.

Когда контейнер всплывает, передняя крышка отлетает в сторону, а из контейнера вылетает сам дрон с твердотопливным ускорителем.

Пока ускоритель работает, дрон готовится к самостоятельному полету, то есть раскрывает крылья и запускает собственный двигатель для продолжения полета.

Какие есть проблемы с новым иранским дроном

Несмотря на то, что подобные системы запуска уже используются во Франции и США, где с подводных лодок запускались зенитные ракеты MICA A3SM и противокорабельные ракеты UGM-84B Harpoon, для дрона Rezvan возникает вопрос наведения на цель.

Даже если дрон имеет "машинное зрение", то будет ли он полностью автономным и как будет происходить селекция цели. Реализована ли связь с оператором и каким образом. То есть все те проблемы, которые сопровождают и разработку немецкой ракеты для подводных лодок IDAS, разработка которой займет 30 лет,

– отмечают в издании.

Аналитики также отметили, что для управления дроном Rezvan нужен радиоканал поэтому вопрос, как обеспечить стабильную связь в условиях подводного запуска. Для этого, вероятно, потребуется поднимать антенну над волнами, или разместить ее на рубке и влиять на перископную глубину, или выпускать буй с антенной, что может быть проблематичным во время плохих погодных условий.

Все эти факторы делают применение такого дрона довольно ситуативным.