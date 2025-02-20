Знахідкою у мережі поділився тікток-блогер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з соцмереж.

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На Київщині знайшли "Шахед"

Чоловік у мережі повідомив, що був на Київському водосховищі, коли помітив дивний предмет на кризі. Підійшовши ближче, він зрозумів, що на кризі лежить цілий дрон-камікадзе типу "Шахед", якими щоночі Росія атакує Україну.

Візуально дрон не має пошкоджень, тому, ймовірно, він з числа "локаційно втрачених", як це пишуть у звітах Повітряні сили. "Шахед" міг впасти на кригу через вплив засобів радіоелектронної боротьби або через закінчення пального.

Кадри з "Шахедом" на кризі з'явилися у мережі 19 лютого, однак достеменно невідомо, коли саме чоловік знімав відео. Важливо наголосити, що чоловік не чіпає дрон-камікадзе, а лише обходить його стороною. Блогер також не торкався дрона.

Важливо! Якщо ви знайшли підозрілий предмет – відразу дзвоніть на гарячу лінію 101. У жодному разі не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів.

Чоловік знайшов "Шахед": дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика!)

Чоловік також показав дрон ближче. На кадрах видно, що корпус "Шахеда" через зіткнення з кригою дещо тріснув, але залишився цілий. Крім того, залишився цілим і двигун дрона-камікадзе.

Блогер показав "Шахед" з іншого ракурсу: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика!)

У коментарях чоловік розповів, що всі сліди, які можна побачити на відео – належать йому. Також він наголосив, що не торкався "Шахеда", адже це може бути небезпечно. Блогер не повідомив, чи викликав на місце подій рятувальників.

Варто зауважити, що за минулий тиждень, це вже другий випадок. 14 лютого мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України вже знаходив "Шахед" білого кольору на кризі у Київській області.

Як розповіли фахівці, громадяни помітили підозрілий предмет на льоду водойми – приблизно за 300 метрів від берега – й одразу зателефонували рятувальникам.

На місце прибули водолази-сапери МРЦ ШР ДСНС України. Виявилося, що це залишки безпілотного літального апарата "Гербера", які не становили небезпеки. Фахівці витягли їх на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження,

– повідомили у ДСНС.

Дрон, який знайшли на кризі раніше – більше у галереї

У ніч проти 20 лютого росіяни також атакували Україну дронами-камікадзе. Під масованим ударом знову опинилася Одеса, де є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.