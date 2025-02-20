Не пренебрегайте тревогой и направляйтесь в укрытие! Не мешайте защитникам неба работать! Если же увидели "Шахед", лежащий на земле или на льду, висящий на дереве и так далее, звоните 101!

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Где летят "Шахеды" вечером 20 февраля

20:11, 20 февраля Добавилась угроза баллистики с юго-востока.

20:09, 20 февраля Скоростная цель на Сумщине, – ВС.

20:06, 20 февраля Большинство ударных дронов летит на Полтаву, – ВС.

20:05, 20 февраля Где тревога в Украине

19:58, 20 февраля Мониторинговые каналы пишут, что были пуски из Курска и Орла.

19:41, 20 февраля Ударные БпЛА с Сумщины в направлении Харьковской области.