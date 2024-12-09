Про це інформує The New York Times із посиланням на двох ізраїльських чиновників, повідомляє 24 Канал.

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Армія Ізраїлю вперше з 1973 року увійшла на територію Сирії

Ізраїльські війська вперше з часів Жовтневої війни 1973 року вийшли за межі демілітаризованої зони на ізраїльсько-сирійському кордоні.

Цей крок Ізраїлю відбувся на тлі успішного наступу сирійських повстанців, які усунули президента Башара Асада від влади. Це змусило сусідні держави підготуватися до більшої регіональної нестабільності, спричиненої його раптовим падінням і втечею.

У виданні вказується, що ізраїльські війська взяли під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону, а також кілька інших стратегічних позицій, які вважалися важливими для стабілізації контролю над територією.

Начальник штабу ізраїльської армії генерал-лейтенант Герці Халеві підтвердив у суботу ввечері, що ізраїльські війська вийшли за межі демілітаризованої буферної зони на Голанських висотах. Він зазначив, що "Ізраїль розгорнув війська на території Сирії". Однак додаткових деталей він не надав.

Вказується, що Ізраїль таємно діє в Сирії протягом багатьох років на тлі свого нинішнього конфлікту з "Хезболлою", підтримуваним Іраном ліванським бойовим угрупуванням, яке воювало в Сирії на підтримку нині поваленого уряду Башара Асада.

Останнім часом ізраїльська армія стала відкритіше заявляти про удари в Сирії, заявляючи, що вони спрямовані проти шляхів постачання "Хезболли". Однак розгортання сухопутних військ за межами демілітаризованої зони в Сирії є значним зрушенням у політиці Ізраїлю, вперше після угоди про припинення вогню 1973 року, яка офіційно завершила останню війну між Ізраїлем і Сирією.

Військово-повітряні сили Ізраїлю протягом вихідних завдавали ударів по цілях у Сирії, щоб знищити військові об'єкти, які могли б перейти до рук повстанців і становити стратегічну загрозу для Ізраїлю.

Відповідно до слів офіційних осіб, серед цілей були невеликі запаси хімічної зброї, зокрема іприту та газу VX, які залишилися у Сирії всупереч попереднім домовленостям про роззброєння. Ізраїльські військові також завдали ударів по батареях і транспортних засобах зенітно-ракетних комплексів російського виробництва, а також по запасах ракет "Скад".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю заявив, що віддав наказ військам взяти під контроль буферну зону між Ізраїлем і Сирією. За його словами, ізраїльські сили зайняли військові позиції, покинуті сирійськими військами, хоча він не уточнив, чи входили вони на сирійську територію.

"Ми віддали ізраїльській армії наказ взяти під контроль ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться біля кордонів Ізраїлю. Це тимчасова оборонна позиція, поки не буде знайдено відповідне рішення", — сказав Нетаньягу.

Авіхай Адраї, ізраїльський військовий речник, в неділю оголосив комендантську годину у 5 сирійських селах у буферній зоні, наказавши мешканцям залишатися вдома "до подальшого повідомлення".

Ізраїльські сили заявили, що "не втручаються у внутрішні події в Сирії", але додали, що будуть "продовжувати діяти, щоб захищати буферну зону та забезпечувати безпеку Ізраїлю".

Ізраїльські офіційні особи та аналітики висловлюють занепокоєння, що падіння уряду Асада може посилити угруповання бойовиків, які прагнуть здійснити напади на Ізраїль.

Але попри те, що Нетаньягу наполягає на тому, що розгортання військ є тимчасовим, це також може викликати занепокоєння, що Ізраїль може спробувати скористатися нестабільністю в Сирії задля посилення власних позицій.