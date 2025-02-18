17 февраля президент Зеленский прибыл в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Во время общения с украинской и крымскотатарской общинами глава государства высказался о возвращении оккупированных территорий, передает 24 Канал.

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Что будет с оккупированными территориями

Президент в очередной раз подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет признавать оккупированные территории российскими. Он отметил, что в этом вопросе не может быть никакого компромисса.

В то же время Зеленский добавил, что Украина стремится вернуть свои земли дипломатическим путем. Таким образом она сможет сохранить самое ценное – человеческие жизни.

Гарант отметил, что дипломатический путь не предусматривает сдачу интересов или нарушение суверенитета государства.

Ранее Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО является гарантией безопасности для России, поскольку это залог того, что Киев не будет возвращать захваченные оккупантами земли военным путем.