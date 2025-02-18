Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас корректнее говорить о прекращении огня – это фаза, которая предшествует перемирию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью для ВВС.

Смотрите также Зеленский назвал условия мира, на которые он никогда не пойдет

Путин пришел за Украиной

Кулеба отметил, что до перемирия нам еще очень далеко, а мир пока даже не просматривается на горизонте. Причина в том, что российский президент Владимир Путин все еще верит, что он всех переигрывает, а время и судьба – на его стороне.

По моему мнению, он считает, что он победит. Победа для него – это вся Украина. Он не пришел за куском земли, который для нас бесценный, а для него это просто кусок земли. Он пришел за Украиной,

– объяснил свою позицию экс-министр.

Он также затронул тему того, кому будет выгодна пауза в войне. По его словам, в начале 2024 года наши партнеры и некоторые голоса в Киеве тоже начали говорить, что нам тоже нужна пауза.

Пауза может быть использована обеими сторонами для укрепления себя и подготовки к новой активной фазе. Поэтому вопрос переходит в плоскость того, кто будет более эффективен в использовании этой паузы,

– подчеркнул он.

По словам Кулебы, наш главный риск в том, что пауза может демотивировать наших партнеров оказывать Украине помощь и это ослабит возможности Украины.