Зеленский в Анкаре сказал что Украина не пойдет на договор, который заставляет ее отказаться от территорий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AA.

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На какие условия мира Украина не согласится

Как страна мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию,

– отметил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не будет идти ни на какие уступки относительно своей территориальной целостности.

Глава государства отметил, что "не может действовать вопреки Конституции Украины". "Мы никогда, никогда не признаем наши территории, временно оккупированные Россией, частью России. Они являются частью Украины", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Киев отдает предпочтение дипломатическому решению вопроса возвращения украинских территорий.

Потому что мы не хотим терять наших людей, люди - это самое большое богатство,

– подчеркнул президент.

Обращаясь "ко всем посредническим сторонам, россиянам, американцам и европейцам", Зеленский подчеркнул, что Украина "хочет решить конфликт дипломатическим путем, без кровопролития, но никогда не поступится своей территориальной целостностью и суверенитетом".

Зеленский встретится с Эрдоганом

Во время визита в Турцию Зеленский намерен обсудить эти вопросы с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил эффективность предыдущих переговоров с турецким лидером и напомнил о посреднических усилиях Анкары.

Особенно важным для Украины является вопрос возвращения пленных и продовольственной безопасности. Президент поблагодарил Турцию за ее поддержку в этом вопросе и напомнил о создании зернового коридора, который, по его словам, был нарушен из-за действий России.

Благодаря усилиям Турции мы смогли создать продовольственный коридор, но из-за действий России работа этого коридора была нарушена, и люди по всему миру, особенно те, кто нуждается в этом продовольствии, не смогли его получить,

– отметил Зеленский.

Он также выразил благодарность странам, которые делают вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Зеленский подчеркнул важность поставок украинского зерна, особенно в Африку и Сирию.