Зеленський у Анкарі сказав що Україна не піде на договір, який змушує її відмовитися від територій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AA.

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На які умови миру Україна не погодиться

Як країна ми хочемо миру, ми прагнемо того, щоб війна завершилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на наданні певних гарантій безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки були надані з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу і всієї Європи, включно з Туреччиною,

– зазначив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що Україна не йтиме на жодні поступки щодо своєї територіальної цілісності.

Глава держави зазначив, що "не може діяти всупереч Конституції України". "Ми ніколи, ніколи не визнаємо наші території, тимчасово окуповані Росією, частиною Росії. Вони є частиною України", – наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що Київ віддає перевагу дипломатичному вирішенню питання повернення українських територій.

Тому що ми не хочемо втрачати наших людей, люди - це найбільше багатство,

– наголосив президент.

Звертаючись "до всіх посередницьких сторін, росіян, американців і європейців", Зеленський наголосив, що Україна "хоче розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом, без кровопролиття, але ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю і суверенітетом".

Зеленський зустрінеться з Ердоганом

Під час візиту до Туреччини Зеленський має намір обговорити ці питання з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Він відзначив ефективність попередніх переговорів із турецьким лідером та нагадав про посередницькі зусилля Анкари.

Особливо важливим для України є питання повернення полонених і продовольчої безпеки. Президент подякував Туреччині за її підтримку у цьому питанні та нагадав про створення зернового коридору, який, за його словами, було порушено через дії Росії.

Завдяки зусиллям Туреччини ми змогли створити продовольчий коридор, але через дії Росії робота цього коридору була порушена, і люди по всьому світу, особливо ті, хто потребує цього продовольства, не змогли його отримати,

– зазначив Зеленський.

Він також висловив подяку країнам, які роблять внесок у забезпечення продовольчої безпеки. Зеленський підкреслив важливість постачання українського зерна, особливо до Африки й Сирії.