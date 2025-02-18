Президент України Володимир Зеленський 18 лютого розпочав переговори із лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це пише 24 Канал із посиланням на канцелярію турецького президента.

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На порядку денному – Україна

Серед важливих питань, які планують обговорити лідери держав – врегулювання ситуації в Україні. Зустріч розпочалась в Анкарі.

Реджеп Ердоган зустрів українського лідера в президентському палаці.

Під час зустрічі вони обговорять низку важливих питань. Зокрема, стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною, кроки для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.

Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань.

Крім цього, також 18 лютого у Саудівській Аравії стартували перемовини між делегаціями від Росії та США. Там також обговорять питання закінчення війни в нашій державі.