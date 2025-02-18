Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 18 лютого зустрілась зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

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Європа буде більше витрачати на оборону

Під час зустрічі у Брюсселі фон дер Ляєн наголосила на важливій ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України.

Вона пояснила, що загальна сума зобов'язань ЄС становить 135 мільярдів євро – більше, ніж у будь-якого іншого союзника. А 52 мільярди доларів у вигляді військової допомоги відповідають внеску США.

Європа планує збільшити витрати на оборону. Це мало б посилити військовий потенціал ЄС та України.

За словами фон дер Ляєн, ЄС не тільки готовий внести свій внесок в допомогу Україні, а може навіть зробити більше.

Фон дер Ляєн підкреслила прихильність ЄС справедливому і міцному миру. Крім цього, вона зазначила, що будь-яке рішення має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені надійними гарантіями безпеки.

Вона дала зрозуміти, що зараз настав критичний момент.