При цьому, схоже, росіян неабияк лякає майбутня армія Європи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росія хоче відстежувати створення армії Європи

Пропагандистські телеграм-канали поширюють інтерв'ю із путінським посіпакою Дмітрієм Пєсковим.

Речник Кремля заявив, що Росія не проти можливого вступу України до Євросоюзу, бо це "суверенне право Києва".

Такий "дозвіл" країна-терористка вирішила озвучити, бо ЄС – не військовий альянс.

При цьому Пєсков висловив страхи щодо майбутньої сильної європейської армії.

Плани ЄС створити власну армію необхідно уважно відстежувати та робити висновки,

– видав зляканий пропагандист.

До слова, у Росії, схоже, неабияк переймаються безпекою своєї країни.

Так, нещодавно, Пєсков заявив, що Дмітрій Пєсков заявив про необхідність отримання "гарантій безпеки" для Росії перед тим, як почати мирні переговори.