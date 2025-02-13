Однак, про це також неочікувано заявили й у Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Росії не уточнили, яких саме "гарантій безпеки" хочуть

Несподівану і дивну заяву зробив посіпака кремлівського диктатора Путіна Дмітрій Пєсков у четвер, 13 лютого.

Він зажадав "гарантій безпеки" для своєї країни-терористки в контексті врегулювання війни в Україні.

Говорити про українське врегулювання неможливо без обговорення безпеки Росії,

– цитують заяву Пєскова росЗМІ.

Наразі незрозуміло, які саме "гарантії безпеки" хоче країна-агресорка – Пєсков вирішив цього поки не уточнювати.

До слова, глава Пентагону Гегсет заявив, що для початку переговорів щодо України Росії йти на поступки не потрібно. Він також додав, що Трамп веде переговори з Путіним "з позиції сили", і кремлівському очільнику, а також президенту Зеленському не варто очікувати всього, що вони хотіли спочатку.