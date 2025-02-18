При этом, похоже, россиян изрядно пугает будущая армия Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия хочет отслеживать создание армии Европы

Пропагандистские телеграмм-каналы распространяют интервью с путинским приспешником Дмитрием Песковым.

Представитель Кремля заявил, что Россия не против возможного вступления Украины в Евросоюз, потому что это "суверенное право Киева".

Такое "разрешение" страна-террористка решила озвучить, потому что ЕС – не военный альянс.

При этом Песков выразил страхи относительно будущей сильной европейской армии.

Планы ЕС создать собственную армию необходимо внимательно отслеживать и делать выводы,

– выдал испуганный пропагандист.

К слову, в России, похоже, изрядно озабочены безопасностью своей страны.

Так, недавно, Песков заявил, что Дмитрий Песков заявил о необходимости получения "гарантий безопасности" для России перед тем, как начать мирные переговоры.