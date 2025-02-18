Російська сторона вважає, що санкції проти росії шкодять США більше, ніж їй. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що говорять росіяни з американцями у Саудівській Аравії

У саудівській столиці Ер-Ріар почалася офіційна зустріч делегацій зі США та Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що зустріч перш за все буде спрямована на відновлення американсько-російських відносин. Питання України, безумовно, також буде на порядку денному.

Російська сторона переговорів в офіційній заяві зазначила, що адміністрація Байдена нібито мала хибні уявлення про стан російської економіки. США і Росії варто співпрацювати, вважають там.

Санкції проти Росії, за словами її представників шкодять більше США, ніж їй. Також зазначено, що тема "Північних потоків" не буде обговорюватися.