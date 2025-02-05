Глава держави назвав вступ України в НАТО "найдешевшою" гарантією безпеки, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану.

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У чому вигода Росії

Володимир Зеленський підкреслив, що членство у НАТО є не лише гарантією того, що Путін не вторгнеться в Україну із новою війною. Вступ нашої країни до Альянсу також зміцнить його самого, адже на варті безпеки союзників стоятимуть сотні тисяч українських військових.

Ба більше, наголосив президент, Україна в НАТО – це також і гарантія для росіян. Це запорука того, що українці не підуть на них із війною, а вирішуватимуть усі питання у дипломатичний спосіб. "НАТО — це гарантія для всіх, стабільна і не така дорога", – зауважив політик.

До слова, український лідер висловив готовність сісти із Путіним за стіл переговорів. Попри те, що російський диктатор – злочинець і убивця, Зеленський ладен піти на такий крок, якщо це принесе мир. Президент зазначив, що на переговорах мають бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. Позиція Києва обов'язково повинна бути сильною.