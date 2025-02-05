Водночас глава держави заявив, що підтримка, яку наразі надають партнери, є недостатньою для того, щоб повністю витіснити росіян з окупованих територій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського Пірсу Моргану.

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Що заявив Зеленський про окуповані території

Український президент каже, що тимчасово окуповані території можна повернути з допомогою комбінованого підходу.

Території ми повернемо – це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом, але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві й ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві та в моральному праві,

– пояснює Зеленський.

Він також підкреслив, що не визнає окуповані території російськими. Водночас зазначив, що повернути їх зараз неможливо. Зеленський пояснив це тим, що Україна не може задля цього втрачати мільйони людей.

В інтерв'ю глава держави також заявив, що Україна готова до закінчення гарячої фази війни, але без правових компромісів щодо окупованих територій. Окрім цього, Зеленський додав, що за стіл переговорів мають сісти не лише Україна та Росія, а й США та країни ЄС.