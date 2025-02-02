Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AP, повідомляє 24 Канал. Також президент наголосив, що переговори з Росією без участі України – небезпечні для всіх.

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Зеленський про гарантії безпеки

Український лідер наголосив, членство в НАТО є "найдешевшим" варіантом для союзників. Також президент переконаний, що це б зміцнило Трампа в геополітичному плані.

Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх. Це буде сигналом, що не Росія вирішує, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати Америки вирішують. Я думаю, що це велика перемога для Трампа,

– зазначив Зеленський.

Окрім того, додав, що українська армія, яка налічує понад 800 тисяч військовослужбовців, була б "бонусом" для Північноатлантичного альянсу. Особливо, якщо Дональд Трамп прагне повернути додому американські війська, що дислокуються за кордоном.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, усі інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а ще підтримкою України в розвитку власної оборонної промисловості.