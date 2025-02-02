Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью AP, сообщает 24 Канал. Также президент подчеркнул, что переговоры с Россией без участия Украины – опасны для всех.

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Зеленский о гарантиях безопасности

Украинский лидер подчеркнул, членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников. Также президент убежден, что это бы укрепило Трампа в геополитическом плане.

Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех. Это будет сигналом, что не Россия решает, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а Соединенные Штаты Америки решают. Я думаю, что это большая победа для Трампа,

– отметил Зеленский.

Кроме того, добавил, что украинская армия, которая насчитывает более 800 тысяч военнослужащих, была бы "бонусом" для Североатлантического альянса. Особенно, если Дональд Трамп стремится вернуть домой американские войска, дислоцирующиеся за рубежом.

В то же время Владимир Зеленский отметил, все другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а еще поддержкой Украины в развитии собственной оборонной промышленности.