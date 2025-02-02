Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AP, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про можливі переговори США з Росією

Президент зауважив, що Росія насправді не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш.

Зеленський переконаний, що Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на енергетичну та банківську системи Росії, а також продовженням підтримки українських військових.

Я думаю, що це найближчі й найважливіші кроки,

– зазначив український лідер.

Видання зауважило, що заява Зеленського пролунала після того, як у п'ятницю Трамп заявив, що американські й російські посадовці "вже говорять" про припинення війни. Також президент США сказав, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією, втім, не уточнив, про що саме.

У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також розповів, що його команда контактує з адміністрацією Трампа. Втім, ці дискусії відбуваються на "загальному рівні". Український лідер не вірить, що вже незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних домовленостей.

Нам потрібно більше працювати над цим,

– сказав глава держави.

Додав, Трамп зі зрозумілих причин був зосереджений на внутрішніх питаннях у перші тижні після своєї інавгурації.

Також розповів, що під час першої телефонної розмови з Трампом під час президентської кампанії вони домовилися, що в разі перемоги республіканця зустрінуться, аби обговорити кроки, необхідні для припинення війни.

Однак, запланований візит спецпредставника Кіта Келлога був відкладений "з юридичних причин". За цим послідувало й раптове заморожування іноземної допомоги, що фактично змусило українські організації зупинити проєкти.

Я вважаю, що, в першу чергу, ми (повинні) провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі,

– підкреслив Зеленський, маючи на увазі спільне бачення швидкого припинення війни.

Також додав, що після розмови з Трампом ми повинні перейти до якогось формату розмови з росіянами.

І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну і росіян. І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також повинен бути там. Я думаю, що це було б справедливо, ефективно. Але як це вийде? Я не знаю,

– зазначив глава держави.

Водночас Зеленський застеріг від того, щоб дозволити Путіну взяти контроль над війною, натякаючи на неодноразові погрози ескалації з боку Кремля за часів адміністрації Байдена.

Також наголосив, без гарантій безпеки від партнерів будь-яка угода, укладена з Росією, слугуватиме лише передумовою майбутньої агресії.

Президент зазначив, що членство в НАТО є "найдешевшим" варіантом для союзників України, і це також би зміцнило Трампа в геополітичному плані.

Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх. Це буде сигналом, що не Росія вирішує, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати Америки вирішують. Я думаю, що це велика перемога для Трампа,

– сказав Зеленський.

Окрім того, зазначив, що 800-тисячна українська армія була б "бонусом" для альянсу, особливо якщо Трамп прагне повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном.

Український лідер зазначив, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Зеленський також заявив, що французька пропозиція розмістити європейські сили в Україні для стримування російської агресії набуває форми. Водночас висловив скептицизм, зазначивши, що залишається багато питань щодо структури командування та управління, кількості військ та їхніх позицій.

Президент розповів, що це питання підіймалося з Макроном і Трампом. Сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантії безпеки, але не як у єдиній гарантії безпеки.

Після заяви держсекретаря США про те, що війна "відкинула Україну на 100 років назад", Володимир Зеленський закликав Марко Рубіо відвідати нашу державу.. Наголосив, що він повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія.

Водночас наголосив: "Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми".