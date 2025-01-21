Там Володимир Зеленський назвав чисельність армій Росії та України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ президента.

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Яка чисельність армій Росії та України

Президент наголосив, що пріоритети країн у сфері політики, оборони та економіки мають відповідати викликам Росії та її союзників. Він підкреслив, що подолати наявні загрози можливо лише спільними зусиллями.

Навіть коли йдеться про чисельність армії. Росія може виставити приблизно 1,3 – 1,5 мільйона військових. У нас – понад 800 тисяч у війську,

– каже Зеленський.

За його словами, на другому місці після України – Франція з понад 200 тисячами. Уже потім – Німеччина, Італія і Великобританія. Решта країн мають ще меншу армію.

Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе сама. Це ситуація, коли всі ми повинні стояти разом, щоб щось значити,

– переконує український президент.

Окрім того, хоча економічний потенціал Росії значно поступається європейському, вона перевершує всю Європу у виробництві боєприпасів та військової техніки у кілька разів. Путін поступово перетворює Росію на "версію Північної Кореї", вважає Зеленський.