Про це повідомляє 24 канал з посиланням на заяву лідера України під час його виступу.

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"Росія перетворюється на версію Північної Кореї"

Росія перетворюється на версію Північної Кореї – країни, де людське життя нічого не означає, але вони мають ядерну зброю та пекуче бажання зробити життя своїх сусідів жалюгідними,

– сказав Зеленський.

За словами президента, навіть попри те що російський загальний економічний потенціал набагато менший, ніж потенціал Європи, вона виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом.

Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном, а також він уже має цілісну угоду з КНДР, зазначив лідер України.

"Проти кого вони роблять такі угоди? Проти вас, проти нас, проти Європи, проти Америки. Ми повинні не забувати це. Це не випадковість, це їхні стратегічні пріоритети і наші пріоритети повинні відповідати виклику в політиці, обороні та економіці. Такі загрози – з ними можна справитися тільки разом", – підкреслив Зеленський.