Президент України Зеленський виступає у Давосі. Він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
Росія перетворюється на версію Північної Кореї,
– Зеленський.
"Немає океану, який відділяє Європу від Росії. І європейські лідери повинні пам'ятати це. Битви із залученням північнокорейських військових зараз відбуваються в місцях ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну"
"Європа не може дозволити бути другою чи трьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи", – заявив Зеленський.
"Їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихокеанський регіон, другим є Близький Схід та регіон (Перської – 24 Канал) затоки, і лише на третьому місці Європа. І це було за попередньої адміністрації. Чи буде президент Трамп взагалі вбачати Європу?"
"Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді значуще", – Зеленський
"Коли ми в Європі дивимося на США, як на союзника, стає зрозуміло, що вони – незамінний союзник", – Зеленський.
Перші укази вже показали результати,
– Зеленський висловився про інавгурацію Трампа.
Зеленський почав виступ у Давосі.