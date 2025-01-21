15:53, 21 січня

"Їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихокеанський регіон, другим є Близький Схід та регіон (Перської – 24 Канал) затоки, і лише на третьому місці Європа. І це було за попередньої адміністрації. Чи буде президент Трамп взагалі вбачати Європу?"