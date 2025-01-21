Президент Украины Зеленский выступает в Давосе.

16:01, 21 января

16:00, 21 января

Россия превращается в версию Северной Кореи,
– Зеленский.

15:58, 21 января

"Нет океана, который отделяет Европу от России. И европейские лидеры должны помнить это. Битвы с привлечением северокорейских военных сейчас происходят в местах ближе к Давосу, чем к Пхеньяну"

15:56, 21 января

"Европа не может позволить быть второй или третьей для своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы", – заявил Зеленский.

15:53, 21 января

"Их главным приоритетом безопасности является Тихоокеанский регион, вторым является Ближний Восток и регион (Персидского – 24 Канал) залива, и только на третьем месте Европа. И это было при предыдущей администрации. Будет ли президент Трамп вообще видеть Европу?"

15:53, 21 января

"Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то действительно значимое", – Зеленский

15:50, 21 января

"Когда мы в Европе смотрим на США, как на союзника, становится понятно, что они – незаменимый союзник", – Зеленский.

15:49, 21 января

Первые указы уже показали результаты,
– Зеленский высказался об инаугурации Трампа.

15:47, 21 января

Зеленский начал выступление в Давосе.