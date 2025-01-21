Президент Украины Зеленский выступает в Давосе.
Россия превращается в версию Северной Кореи,
– Зеленский.
"Нет океана, который отделяет Европу от России. И европейские лидеры должны помнить это. Битвы с привлечением северокорейских военных сейчас происходят в местах ближе к Давосу, чем к Пхеньяну"
"Европа не может позволить быть второй или третьей для своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы", – заявил Зеленский.
"Их главным приоритетом безопасности является Тихоокеанский регион, вторым является Ближний Восток и регион (Персидского – 24 Канал) залива, и только на третьем месте Европа. И это было при предыдущей администрации. Будет ли президент Трамп вообще видеть Европу?"
"Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то действительно значимое", – Зеленский
"Когда мы в Европе смотрим на США, как на союзника, становится понятно, что они – незаменимый союзник", – Зеленский.
Первые указы уже показали результаты,
– Зеленский высказался об инаугурации Трампа.
Зеленский начал выступление в Давосе.