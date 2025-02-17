Максимальне покарання, яке загрожує уродженцю Макіївки, – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. Досудове розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Як Пушилін розпочав "кар'єру"

Навесні 2014 року, чоловік став одним з організаторів прокремлівських мітингів у Донецьку, відкрито підтримуючи агресора. Об'єднавши навколо себе проросійськи налаштованих мешканців, Пушилін оголосив себе заступником так званого "народного губернатора".

Згодом, очоливши "тимчасовий уряд ДНР", він долучився до проведення так званого "загальнообласного референдуму". За його результатами фігурант підписав документи про ухвалення "конституції" квазіреспубліки та створення її незаконних судових, правоохоронних і контролюючих органів.

Реалізуючи імперські плани Росії щодо закріплення влади на окупованій Донеччині, "голова ДНР" зосередив увагу підконтрольних структур на примусовій паспортизації населення.

Початок повномасштабного вторгнення

21 лютого 2022 року підозрюваний звернувся до Путіна з проханням визнати "незалежність" так званої "ДНР" і підписав "договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу".

Через три дні це стало штучним приводом для повномасштабного вторгнення регулярних військ Росії на територію суверенної України.

Після окупації Маріуполя Пушилін контролював підготовку морського торгівельного порту до вивезення за кордон викрадених в українських виробників металопродукції й зерна.

У вересні 2022 року він підписав "закон про референдум ДНР щодо входження до складу РФ". А в березні 2024 року організував на захоплених територіях псевдовибори президента держави-агресора під наглядом російських силовиків.

Ватажок "ДНР" особисто відвідує окуповані населені пункти, де на руїнах розбомблених будівель роздає обіцянки про нібито швидке відновлення регіону,

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, напередодні СБУ заочно повідомила російському генералу Олександру Дворнікову про підозру у воєнних злочинах, зокрема в ударі по Миколаївській облраді крилатою ракетою "Іскандер" з території Криму.