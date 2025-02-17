Максимальное наказание, которое грозит уроженцу Макеевки, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру. Досудебное расследование проводило Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Как Пушилин начал "карьеру"

Весной 2014 года, подозреваемый стал одним из организаторов прокремлевских митингов в Донецке, открыто поддерживая агрессора. Объединив вокруг себя пророссийски настроенных жителей, Пушилин объявил себя заместителем так называемого "народного губернатора".

Впоследствии, возглавив "временное правительство ДНР", он присоединился к проведению так называемого "общеобластного референдума". По его результатам фигурант подписал документы о принятии "конституции" квазиреспублики и создании ее незаконных судебных, правоохранительных и контролирующих органов.

Реализуя имперские планы России по закреплению власти в оккупированной Донецкой области, "глава ДНР" сосредоточил внимание подконтрольных структур на принудительной паспортизации населения.

Начало полномасштабного вторжения

21 февраля 2022 года подозреваемый обратился к Путину с просьбой признать "независимость" так называемой "ДНР" и подписал "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи".

Через три дня это стало искусственным поводом для полномасштабного вторжения регулярных войск России на территорию суверенной Украины.

После оккупации Мариуполя Пушилин контролировал подготовку морского торгового порта к вывозу за границу похищенных в украинских производителей металлопродукции и зерна.

В сентябре 2022 года он подписал "закон о референдуме ДНР о вхождении в состав РФ". А в марте 2024 года организовал на захваченных территориях псевдовыборы президента государства-агрессора под наблюдением российских силовиков.

Главарь "ДНР" лично посещает оккупированные населенные пункты, где на руинах разбомбленных зданий раздает обещания о якобы скором восстановлении региона,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, накануне СБУ заочно сообщила российскому генералу Александру Дворникову о подозрении в военных преступлениях, в частности в ударе по Николаевскому облсовету крылатой ракетой "Искандер" с территории Крыма.