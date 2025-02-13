Ця атака за допомогою крилатої ракети спричинила руйнування та загибель десятків людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Що відомо про Дворнікова

Співробітникам СБУ вдалося зібрати зібрала докази воєнних злочинів з боку російського генерала армії Олександра Дворнікова – колишнього командувача Південного військового округу збройних сил Росії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ще 29 березня 2022 року за його наказом російські загарбники здійснили удар крилатою ракетою класу "земля-земля" по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради.

Її запуск відбувся з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який базувався на тимчасово окупованій території АР Крим. Тоді унаслідок ворожого удару загинуло 36 людей. Ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості,

– ідеться у повідомленні.

Нагадують, що крім вищезгаданого, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.

Дворнікову заочно оголосили підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини.