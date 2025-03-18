Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що у Старокримському водосховищі буквально впродовж місяця значно поменшало води. А попереду літо зі спекою, і тоді Маріуполь може взагалі залишитися без центрального водопостачання.

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В місті запроваджено жорсткий режим економії

Андрющенко зауважив, що розв'язати цю проблему немає можливості. Навіть порівняно з Донецьком, куди вода підвозиться, в Маріуполі це не допоможе, враховуючи, яка кількість людей сьогодні перебуває в місті. А саме не вистачить джерел, з яких можна було б їх наповнювати для того, щоб люди повноцінно жили.

Сподіваюсь, що від спраги ніхто не помре, на щастя, живемо у XXI столітті. Проте виникнуть проблеми щодо дотримання норм гігієни та санітарії. Як забезпечити відповідні умови в окупованому місті ніхто не розуміє,

– підкреслив він.

Єдине, що спробували зробити окупанти, оголосили про проєкт перекидання Павлопольського водосховища, яке розташоване на північний схід від Маріуполя, трубами до Старокримського водосховища. Довжина трубопроводу – 22 кілометри.

Це, на думку керівника Центру вивчення окупації, непросте рішення, однак воно все одно не вирішить навіть на 50% проблему з водою в місті. Крім того, строк його реалізації у 2027 році, а вода в Маріуполі закінчиться в 2025-му.

Водночас вже на сьогодні в місті запроваджено жорсткий режим економії води і графік її подачі. Фактично вода подається усього 6 годин на добу,

– пояснив Петро Андрющенко.

Також існує проблема холерної палички, яку постійно виявляють в Азовському морі. Тому за відсутності води, неможливості забезпечити гігієну та через колапс медицини, Маріуполь, як припустив він, може захлиснути спалах інфекційних хвороб.

Однак катастрофа з відсутністю води не заважає окупантам продовжувати іпотечне будівництво. Росіяни викуповують квартири у новобудовах за шалені кошти в іпотеку на 30 років, в яких не буде води,

– сказав керівник Центру вивчення окупації.

Якщо росіяни так ставляться до своїх громадян, то, за словами Андрющенка, до маріупольців та інших українців, що перебувають в окупації, їхнє ставлення ще гірше.

Зазначимо, що триває розкрадання окупантами Маріуполя. Вони вигадують все нові схеми, що дозволяють вивозити у більшому обсязі. За словами депутата Маріупольської міської ради Дмитра Забавіна, росіяни видаляють великі кошти на реконструкцію портів у Маріуполі та Бердянську. Саме через порти вони відвантажують зерно та вугілля, а також металолом. Окупанти розпилюють все, що залишилось від металургійних підприємств і контрабандно вивозять це кораблями.

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