Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что в Старокрымском водохранилище буквально в течение месяца значительно уменьшилось воды. Впереди лето с жарой, и тогда Мариуполь может вообще остаться без центрального водоснабжения.

Читайте также Мариуполь хотят сделать "столицей" так называемой "ДНР", и это большая проблема для Пушилина

В городе введен жесткий режим экономии

Андрющенко отметил, что решить эту проблему нет возможности. Даже по сравнению с Донецком, куда вода подвозится, в Мариуполе это не поможет, учитывая, какое количество людей сегодня находится в городе. А именно не хватит источников, из которых можно было бы их наполнять для того, чтобы люди полноценно жили.

Надеюсь, что от жажды никто не умрет, к счастью, живем в XXI веке. Однако возникнут проблемы по соблюдению норм гигиены и санитарии. Как обеспечить соответствующие условия в оккупированном городе никто не понимает,

– подчеркнул он.

Единственное, что попытались сделать оккупанты, объявили о проект переброски Павлопольского водохранилища, которое расположено к северо-востоку от Мариуполя, трубами к Старокрымскому водохранилищу. Длина трубопровода – 22 километра.

Это, по мнению руководителя Центра изучения оккупации, непростое решение, однако оно все равно не решит даже на 50% проблему с водой в городе. Кроме того, срок его реализации в 2027 году, а вода в Мариуполе закончится в 2025-м.

В то же время уже сегодня в городе введен жесткий режим экономии воды и график ее подачи. Фактически вода подается всего 6 часов в сутки,

– пояснил Петр Андрющенко.

Также существует проблема холерной палочки, которую постоянно обнаруживают в Азовском море. Поэтому при отсутствии воды, невозможности обеспечить гигиену и из-за коллапса медицины, Мариуполь, как предположил он, может захлестнуть вспышка инфекционных болезней.

Однако катастрофа с отсутствием воды не мешает оккупантам продолжать ипотечное строительство. Россияне выкупают квартиры в новостройках за бешеные средства в ипотеку на 30 лет, в которых не будет воды,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Если россияне так относятся к своим гражданам, то, по словам Андрющенко, к мариупольцам и другим украинцам, находящимся в оккупации, их отношение еще хуже.

Отметим, что продолжается разворовывание оккупантами Мариуполя. Они придумывают все новые схемы, позволяющие вывозить в большем объеме. По словам депутата Мариупольского городского совета Дмитрия Забавина, россияне выделяют большие средства на реконструкцию портов в Мариуполе и Бердянске. Именно через порты они отгружают зерно и уголь, а также металлолом. Оккупанты распиливают все, что осталось от металлургических предприятий и контрабандно вывозят это кораблями.

Читайте также Последний источник критически обмелел: летом Мариуполь может вообще остаться без питьевой воды