Це намагалися зробити для відповідної картинки на телебаченні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця" у телеграмі.

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Як росіяни намагалися встановити прапор у Торецьку

На Торецькому напрямку російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки. в ОСУВ "Хортиця" розовіли, що Торецьк зокрема є важливим здобутком для російської пропаганди. Видати його за свій росіяни намагаються якнайшвидше.

Так, у Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити свій триколор на різних локаціях. Вдача їм не посміхнулася і завдяки ефективній роботі українських операторів БпЛА їх прапори були знищені разом з "прапороносцями".

Нагадаємо, Le Figaro повідомляють, що ЗСУ розпочали локалізовані контратаки на кількох ділянках фронту, зокрема в Курській області, Торецьку та Покровську, щоб сповільнити наступ росіян.