Це один з найбільших НПЗ Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про Афіпський НПЗ

Це підприємство має потужність переробки 6,25 млн тонн нафти щороку й відіграє ключову роль у забезпеченні паливом військової техніки Росії на південному напрямку.. Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу.

Саме тому Афіпський НПЗ є не просто промисловим об'єктом, а критично важливим елементом військової інфраструктури.

Нагадаємо, у Краснодарському краї повідомляли про вибухи та роботу ППО. Серед іншого влада звітувала про збиті безпілотники у селищі Афіпському, де, мовляв, пошкоджено приватний будинок. Та саме там розташований нафтопереробний завод, який є законною військовою ціллю.