Это один из крупнейших НПЗ России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Смотрите также Краснодарский край активно атакуют БпЛА: одной из целей мог быть Афипский НПЗ

Что известно об Афипском НПЗ

Это предприятие имеет мощность переработки 6,25 млн тонн нефти ежегодно и играет ключевую роль в обеспечении топливом военной техники России на южном направлении. Расположение в Краснодарском крае делает его важным логистическим центром для поставок дизельного топлива и авиационного керосина.

Именно поэтому Афипский НПЗ является не просто промышленным объектом, а критически важным элементом военной инфраструктуры.

Напомним, в Краснодарском крае сообщали о взрывах и работе ПВО. Среди прочего власти отчитывались о сбитых беспилотниках в поселке Афипском, где, мол, поврежден частный дом. И именно там расположен нефтеперерабатывающий завод, который является законной военной целью.