Это предприятие уже неоднократно было целью для дронов, ведь поставляет топливо для российских военных. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака БПЛА на Краснодарский край 10 февраля: что известно

Около 2 ночи в телеграм-сообществах Краснодарского края России начали массово писать об угрозе дронов, а впоследствии о взрывах и работе противовоздушной обороны.

Среди прочего власти отчитывались о сбитых беспилотниках в поселке Афипском, где, мол, поврежден частный дом. А ведь именно там расположен нефтеперерабатывающий завод, который является законной военной целью.

Жители Краснодарского края шокированы воздушной атакой: смотрите видео очевидцев (осторожно, слышна ругань!)

Взрывы на Кубани, в частности у Афипского НПЗ: смотрите видео очевидцев (внимание, обсценная лексика!)

Интересно знать Украина повредила более 30% топливных предприятий России, – экс-министр энергетики

Афипский НПЗ расположен в Северском районе Краснодарского края: показываем на карте

Также россияне писали, что беспилотники атакуют город Славянск-на-Кубани, там насчитали не менее 10 взрывов. А перед этим люди слышали звуки, подобные пролету БПЛА. И там также пострадал дом, где выбило стекла.

В самом Краснодаре якобы обломки БпЛА упали на многоэтажку – ЖК "Центральный". Говорят, жертв нет.