Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу "Радио Свободы". Эта нефтебаза является важной для экономики и военного потенциала страны-агрессора.
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Какие последствия атаки дронов на нефтебазу "Албашнефть"
Журналисты написали, что фотографии из космоса подтверждают сообщения источников, что в результате атаки в ночь на 5 февраля на нефтебазе "Албашнефть" были повреждены 2 резервуара с топливом.
В одном из них, как писали российские СМИ, содержалось 60 тонн нефти, в другом – такое же количество дизельного топлива. Предварительно, второй резервуар был якобы поврежден лишь поверхностно и не вспыхнул.
Какие последствия атаки "Албашнефти" можно увидеть со спутников: видео "Радио Свободы"
Что известно об ударе по мини НПЗ на Кубани
- Ночью 5 февраля российские паблики жаловались, что в Краснодарском крае были взрывы на нефтебазе. Местные власти утверждали, что, мол, обломки БпЛА упали в "резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов".
- Позже в Генштабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы "Албашнефть" в Краснодарском крае России. Объект позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также пояснил, что эта нефтебаза способна перерабатывать до 320 000 тонн нефти в год. То есть это еще один логистический объект российской армии.