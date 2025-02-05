Как бы там ни было, а видео и фото очевидцев демонстрируют пожар и прилет. 24 канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае 5 февраля: что известно

Около 2 ночи 5 февраля губернатор Краснодарского края России Вениамин Кондратьев написал у себя в социальных сетях об инциденте на подчиненной ему территории.

По его словам, в станице Новоминской Каневского района "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов". Соответственно, начался пожар, которому предоставили 2 ранг сложности.

Преодолеть огонь пытались 55 пожарных и 19 единиц техники. Однако видео показали, что не слишком удачно.

Прилет дрона на нефтебазу в Краснодарском крае: смотрите видео очевидцев

Пожар на нефтебазе в станице Новоминской: видео очевидцев

Украинские осинтеры предполагают, что речь идет о нефтебазе ООО "Албашнефть". Ведь это единственное нефтеперерабатывающее предприятие, расположено возле Каневского района в Краснодарском крае.

Где расположена "Албашнефть": показываем на карте

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Напомним, 3 февраля украинские дроны нанесли поражения заводам России в Волгограде и Астрахани. І Генштаб рассказал о последствиях атаки.