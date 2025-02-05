Хай там як, а відео та фото очевидців демонструють пожежу та приліт. 24 канал зібрав, що відомо на цей момент.
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Атака БпЛА на нафтобазу в Краснодарському краї 5 лютого: що відомо
Близько 2 ночі 5 лютого губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратьєв написав у себе в соціальних мережах про інцидент на підпорядкованій йому території.
За його словами, у станиці Новомінській Канівського району "уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів". Відповідно, почалася пожежа, якій надали 2 ранг складності.
Подолати вогонь намагалися 55 пожежників та 19 одиниць техніки. А проте відео засвідчили, що не надто вдало.
Приліт дрона на нафтобазу у Краснодарському краї: дивіться відео очевидців
Пожежа на нафтобазі у станиці Новомінській: відео очевидців
Українські осінтери припускають, що мовиться про нафтобазу ТОВ "Албашнефть". Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї.
Де розташована "Албашнефть": показуємо на карті
Нагадаємо, 3 лютого українські дрони завдали уражень заводам Росії у Волгограді та Астрахані. І Генштаб розповів про наслідки атаки.