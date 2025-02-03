Днями, зокрема, призупинив роботу один із найбільших НПЗ Росії. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом пояснив, які проблеми вже з'явились у країни-агресорки через ефективну роботу України.

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Удари по російських НПЗ створюють нові й нові проблеми

У ніч на 3 лютого українські військові атакували дронами Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод в Росії. Останній є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину тощо. Внаслідок атаки цей завод зупинили.

За січень нам вдалося вразити 9 нафтопереробних заводів, які зупинялись або зазнали серйозної шкоди. Нам вдалося зменшити обсяги переробки нафти на 20% за попередній період. Це мінус надходжень до державного бюджету,

– зауважив Валерій Клочок.

Крім того, зменшуються й експортні спроможності Росії з відправлення нафти та нафтопродуктів. Зокрема, наприкінці минулого місяця експорт нафти через порт Усть-Луга зупинився.

"Це дуже примітно, бо що менше експорту – то менше доходів. Хоч загально 2024 рік для Росії з погляду доходів від нафти був більш – менш рівним. Втім є інший момент: відновлення нафтопереробних заводів, яке потребує обладнання і наземного виробництва", – наголосив Клочок.

Санкційний режим не дозволяє Росії швидко закуповувати все необхідне для відновлень наземного виробництва, що створює нові проблеми.

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Є й інший негативний наслідок для Росії. Внаслідок збільшення атак по нафтопереробних заводах та інших важливих об'єктах, окупантам доводиться перетягувати системи ППО вглиб своєї території.

"Ще один суттєвий нюанс: Росія глобально є одним із ключових гравців на світовому ринку нафти. Тож будь-яка завдана шкода по її нафтопереробному сектору, звісно, підриває її імідж як надійного постачальника", – підсумував Клочок.