На днях, в частности, приостановил работу один из крупнейших НПЗ России. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие проблемы уже появились у страны-агрессора из-за эффективной работы Украины.

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Удары по российским НПЗ создают новые и новые проблемы

В ночь на 3 февраля украинские военные атаковали дронами Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод в России. Последний является одним из ключевых энергетических объектов России, что обеспечивает переработку газового конденсата и производство бензина и тому подобное. В результате атаки этот завод остановили.

За январь нам удалось поразить 9 нефтеперерабатывающих заводов, которые останавливались или получили серьезный ущерб. Нам удалось уменьшить объемы переработки нефти на 20% за предыдущий период. Это минус поступлений в государственный бюджет,

– отметил Валерий Клочок.

Кроме того, уменьшаются и экспортные возможности России по отправке нефти и нефтепродуктов. В частности, конце прошлого месяца экспорт нефти через порт Усть-Луга остановился.

"Это очень примечательно, потому что чем меньше экспорта – тем меньше доходов. Хотя в целом 2024 год для России с точки зрения доходов от нефти был более – менее ровным. Впрочем, есть другой момент: восстановление нефтеперерабатывающих заводов, которое требует оборудования и наземного производства", – отметил Клочок.

Санкционный режим не позволяет России быстро закупать все необходимое для восстановления наземного производства, что создает новые проблемы.

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Есть и другое негативное последствие для России. Вследствие увеличения атак по нефтеперерабатывающим заводам и другим важным объектам, оккупантам приходится перетаскивать системы ПВО вглубь своей территории.

"Еще один существенный нюанс: Россия глобально является одним из ключевых игроков на мировом рынке нефти. Поэтому любой нанесенный ущерб по ее нефтеперерабатывающему сектору, конечно, подрывает ее имидж как надежного поставщика", – подытожил Клочок.