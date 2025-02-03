Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. В результате этой атаки на российских объектах есть серьезные повреждения.

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Какие последствия атаки на российские заводы

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 3 февраля 2025 года поразили два важных завода для России.

Речь идет об Астраханском газоперерабатывающем заводе и Волгоградском НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии.

По предварительной информации, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются. Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться. Продолжение следует,

– говорится в сообщении.

Кстати, также воздушную тревогу объявляли на аналогичном предприятии в Оренбурге. Там завод специализируется на переработке природного газа и газового конденсата. В то же время в российском Таганроге слышали взрывы.