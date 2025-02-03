Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Астраханської області Ігоря Бабушкіна. Зауважимо, завод є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії.

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Чому завод зупинив роботу

Ігор Бабішкін заявив, що "отримавши завчасні сигнали про небезпеку БПЛА, підприємство зупинило свою роботу, що дало змогу не допустити викидів і уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки".

За його словами, повідомлення в соціальних мережах про наслідки атаки та екологічну катастрофу нібито "мають український слід", а ціллю подібного поширення інформації є "посіяти паніку серед жителів регіону".

Росприроднаглядом і службою моніторингу ГПЗ ведеться постійний аналіз екологічного стану повітря. Перевищень норм немає,

– запевняє він.

Вищезгаданий об'єкт є найбільшим підприємством Астраханської області. За даними ЦПД РНБО, це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує перероблення газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки

Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Водночас такі об'єкти часто перебувають під ударом дронів.