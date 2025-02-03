У ЦПД пояснили, чому він важливий для росіян. Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.

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Один із ключових об'єктів

Керівник ЦПД прокоментував атаку на Астраханський газопереробний завод. Він також пояснив, чому він такий важливий для окупантів.

Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки,

– написав він.

Крім цього, Коваленко відзначив, що завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

Що відомо про цей завод Він є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії, розташованим на Астраханському газоконденсатному родовищі. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 мільярдів кубометрів природного газу та 3,418 мільйона тонн нестабільного газового конденсату.

Останнім часом дрони часто атакують нафтопереробні заводи та інші важливі об'єкти на території Росії. Це доволі сильно б'є по Росії, адже саме ці сфери приносять їй найбільше грошей. Крім цього, такі удари створюють неабиякі проблеми для ВПК.