Російській армії вдалося просунутися на деяких напрямках, але водночас Сили оборони здійснили декілька контратак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті

Російські війська 2 лютого продовжили наступальні дії у Курській області , але не зробили жодного підтвердженого просування.

, але не зробили жодного підтвердженого просування. На Харківському напрямку 2 лютого про наступальні операції росіян не повідомлялося.

2 лютого про наступальні операції росіян не повідомлялося. Однак, російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку , але, на щастя, просувань не мали. Вони атакували біля Куп'янська та вздовж кордону поблизу Тополі, а також біля Дворічної, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Степової Новоселівки 1 і 2 лютого.

, але, на щастя, просувань не мали. Вони атакували біля Куп'янська та вздовж кордону поблизу Тополі, а також біля Дворічної, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Степової Новоселівки 1 і 2 лютого. Окупанти просунулися в напрямку Борової в Ізюмському районі , а також атакували біля Макіївки, Загризового, Лозової, Новоєгорівки, Макіївки та Новомихайлівки.

, а також атакували біля Макіївки, Загризового, Лозової, Новоєгорівки, Макіївки та Новомихайлівки. Російські війська 1 і 2 лютого вели наступальні дії на Лиманському напрямку в районі Колодязів, Тернів, Ямполівки та Торського, але не просунулися там. Також вони атакували поблизу Ямполівки.

в районі Колодязів, Тернів, Ямполівки та Торського, але не просунулися там. Також вони атакували поблизу Ямполівки. Росія має просування на Сіверському напрямку біля Григорівки. Також вона 1 і 2 лютого наступала в напрямку Серебрянки, біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дарівки.

біля Григорівки. Також вона 1 і 2 лютого наступала в напрямку Серебрянки, біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дарівки. У ці ж дні ворожі війська вели наступальні дії на Часовоярському напрямку , а саме біля самого Часового Яру, а також біля Ступочок і Білої Гори. Окрім того, вони просунулися на південь від Оріхово-Василівки.

, а саме біля самого Часового Яру, а також біля Ступочок і Білої Гори. Окрім того, вони просунулися на південь від Оріхово-Василівки. Українській армії вдалося просунутися на Торецькому напрямку , зокрема, у південній Щербинівці. Водночас росіяни вели наступальні дії біля самого Торецька та у районі Кримського.

, зокрема, у південній Щербинівці. Водночас росіяни вели наступальні дії біля самого Торецька та у районі Кримського. Окупанти також нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Йдеться про певні успіхи ворога вздовж лінії Донецької залізниці біля Котлиного. Також російські війська 1 і 2 лютого вели наступальні операції в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Єлизаветівки, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки і Срібного. За деякими даними, ЗСУ контратакують поблизу Новоєлизаветівки та Новосергіївки. Окрім того, російські сили могли просунутися до центру Успенівки, але ЗСУ утримують позиції в південно-західній частині цього населеного пункту.

Ситуація на фронті станом на 2 лютого / Карти ISW