Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях, но в то же время Силы обороны совершили несколько контратак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Какая ситуация на фронте
- Российские войска 2 февраля продолжили наступательные действия в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- На Харьковском направлении 2 февраля о наступательных операциях россиян не сообщалось.
- Однако, российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но, к счастью, продвижений не имели. Они атаковали возле Купянска и вдоль границы вблизи Тополя, а также у Двуречной, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Степной Новоселовки 1 и 2 февраля.
- Оккупанты продвинулись в направлении Боровой в Изюмском районе, а также атаковали возле Макеевки, Загрызово, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки и Новомихайловки.
- Российские войска 1 и 2 февраля вели наступательные действия на Лиманском направлении в районе Колодязов, Тернов, Ямполовки и Торского, но не продвинулись там. Также они атаковали вблизи Ямполовки.
- Россия имеет продвижение на Северском направлении в районе Григорьевки. Также она 1 и 2 февраля наступала в направлении Серебрянки, возле Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
- В эти же дни вражеские войска вели наступательные действия на Часовоярском направлении, а именно у самого Часового Яра, а также у Ступочек и Белой Горы. Кроме того, они продвинулись на юг от Орехово-Васильевки.
- Украинской армии удалось продвинуться на Торецком направлении, в частности, в южной Щербиновке. В то же время россияне вели наступательные действия у самого Торецка и в районе Крымского.
- Оккупанты также недавно продвинулись на Покровском направлении. Речь идет об определенных успехах врага вдоль линии Донецкой железной дороги у Котлино. Также российские войска 1 и 2 февраля вели наступательные операции в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Елизаветовки, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки и Серебряного. По некоторым данным, ВСУ контратакуют вблизи Новоелизаветовки и Новосергиевки. Кроме того, российские силы могли продвинуться к центру Успеновки, но ВСУ удерживают позиции в юго-западной части этого населенного пункта.
Ситуация на фронте по состоянию на 2 февраля / Карты ISW
- 2 февраля российская армия также продолжила наступление на Кураховском направлении, но не продвинулась там. В частности, она действовала в районе Дачного, Андреевки, Улаклы, Константинополя, Алексеевки, Зеленовки и Раздольного.
- Оккупанты продолжили наступление в районе Великой Новоселки. Они продвинулись у Ровнополя, у Новодаровки и Новоселки. Также были российские атаки у Новополя.
- На Пологовском направлении о вражеских наступлениях не сообщалось.
- Но 2 февраля вражеские войска действовали на Запорожском направлении, где, к счастью, не имеют продвижений. Они наступали возле Щербаков и Нестерянки.
- Также безуспешно российская армия продолжала ограниченные наступательные действия на Днепровском направлении.