Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях, но в то же время Силы обороны совершили несколько контратак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какая ситуация на фронте

Российские войска 2 февраля продолжили наступательные действия в Курской области , но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. На Харьковском направлении 2 февраля о наступательных операциях россиян не сообщалось.

2 февраля о наступательных операциях россиян не сообщалось. Однако, российские войска продолжили наступление на Купянском направлении , но, к счастью, продвижений не имели. Они атаковали возле Купянска и вдоль границы вблизи Тополя, а также у Двуречной, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Степной Новоселовки 1 и 2 февраля.

, но, к счастью, продвижений не имели. Они атаковали возле Купянска и вдоль границы вблизи Тополя, а также у Двуречной, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Степной Новоселовки 1 и 2 февраля. Оккупанты продвинулись в направлении Боровой в Изюмском районе , а также атаковали возле Макеевки, Загрызово, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки и Новомихайловки.

, а также атаковали возле Макеевки, Загрызово, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки и Новомихайловки. Российские войска 1 и 2 февраля вели наступательные действия на Лиманском направлении в районе Колодязов, Тернов, Ямполовки и Торского, но не продвинулись там. Также они атаковали вблизи Ямполовки.

в районе Колодязов, Тернов, Ямполовки и Торского, но не продвинулись там. Также они атаковали вблизи Ямполовки. Россия имеет продвижение на Северском направлении в районе Григорьевки. Также она 1 и 2 февраля наступала в направлении Серебрянки, возле Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

в районе Григорьевки. Также она 1 и 2 февраля наступала в направлении Серебрянки, возле Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. В эти же дни вражеские войска вели наступательные действия на Часовоярском направлении , а именно у самого Часового Яра, а также у Ступочек и Белой Горы. Кроме того, они продвинулись на юг от Орехово-Васильевки.

, а именно у самого Часового Яра, а также у Ступочек и Белой Горы. Кроме того, они продвинулись на юг от Орехово-Васильевки. Украинской армии удалось продвинуться на Торецком направлении , в частности, в южной Щербиновке. В то же время россияне вели наступательные действия у самого Торецка и в районе Крымского.

, в частности, в южной Щербиновке. В то же время россияне вели наступательные действия у самого Торецка и в районе Крымского. Оккупанты также недавно продвинулись на Покровском направлении. Речь идет об определенных успехах врага вдоль линии Донецкой железной дороги у Котлино. Также российские войска 1 и 2 февраля вели наступательные операции в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Елизаветовки, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки и Серебряного. По некоторым данным, ВСУ контратакуют вблизи Новоелизаветовки и Новосергиевки. Кроме того, российские силы могли продвинуться к центру Успеновки, но ВСУ удерживают позиции в юго-западной части этого населенного пункта.

Ситуация на фронте по состоянию на 2 февраля / Карты ISW