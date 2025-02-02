За прошедшие сутки зафиксировано 110 боевых столкновений. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте за сутки

Враги совершили почти 5500 обстрелов, из них 128 из реактивных систем залпового огня и более 2000 с помощью дронов-камикадзе. В районах Западного, Белицкого, Улаклив, Разлива, Времивки, Веселого, Бурлацкого и Новополя российская армия нанесла авиационные удары.

На Харьковском направлении россияне не проводили наступательных действий.

На Купянском направлении произошло 17 атак. ВСУ отражали наступления в районе Тополь, Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселки, Глушковки, Загрызово и Лозовой.

Наступательные действия оккупантов на Купянском направлении: смотреть на карте

На Лиманском направлении совершил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться у Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

Ситуация на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении ВСУ удалось отбить четыре атаки врага неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло 7 боестолкновений возле Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 7 раз наступал в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 40 штурмовых действий и наступлений вблизи Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

Больше всего атак враг проводит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении состоялись две вражеские атаки на позиции ВСУ, россияне хотели продвинуться в направлении Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении российская армия осуществила две попытки оттеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения возле Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении россияне один раз провели штурм позиций ВСУ, но успеха не имели.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины отбили 8 вражеских атак. На этом направлении российские войска нанесли 19 авиационных ударов, применив 24 управляемых бомб, а также осуществили 351 артобстрел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

По приграничью Черниговской и Сумской областей российские захватчики применяют артиллерию и ударные БпЛА по мирным украинским городам и селам.

Вооруженные Силы Украины нанесли россиянам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За прошедшие сутки было поражено 13 районов сосредоточения личного состава российской армии и техники и два вражеских пункта управления.